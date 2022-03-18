Huawei выпустил маршрутизатор Huawei AX6

Huawei выпустила новый маршрутизатор Huawei AX6. Маршрутизатор Huawei AX6 поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 6+ с максимальной скоростью 7200 Мбит/с. Присутствуют 8 независимых усилителей сигнала, которые легко справляются с проблемами интернета, обеспечивая стабильное высокоскоростное подключение к сети в любое время.

Скорость 7200 Мбит/с позволяет легко загружать HD-фильмы и другие большие файлы, а прямые трансляции в формате 4K также могут проходить без задержек. Разработанная компанией, Al технология защиты от помех еще больше улучшает соединение, интеллектуально избегая помех в совмещенном канале Wi-Fi. Также присутствует Huawei GameTurbo 2.0, который снижает задержку и скорость потери пакетов на 20%, для улучшения игрового процесса. Маршрутизатор также поддерживает интерактивные функции HarmonyOS, поэтому вы можете управлять интернет-устройствами с помощью простого в использовании интерфейса перетаскивания. Есть даже встроенная функция защиты детей, с помощью которой вы можете блокировать ненужные веб-сайты и предотвращать интернет-зависимость.