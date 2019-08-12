Huawei запускает линию Honor Vision

Huawei анонсировала новую операционную систему с открытым исходным кодом. Эта ОС предназначена для интеллектуальных «экранных устройств», таких как телевизоры, интеллектуальные концентраторы и бытовые приборы, и теперь Honor (дочерняя компания Huawei) уже анонсировала первую серию продуктов, в которых будет использоваться операционная система, а именно телевизоры Honor Vision.

Будет две разные модели, а именно Honor Vision и Honor Vision Pro . Также может получить всплывающую камеру с шестью микрофонами (для возможности видеовызовов) и шестью 10-ваттными динамиками вместо четырех. Оба телевизора будут иметь 55-дюймовый экран с разрешением 3840 на 2160 пикселей и могут быть использованы в качестве центра умного дома. Honghu 818 будет чипсетом, который отвечает за обработку изображений на экране. Телевизоры будут продаваться с 15 августа.