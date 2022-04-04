Humax анонсировала умную розетку Wi-Fi Smart Plug

Humax анонсировала Wi-Fi Smart Plug, свой первый продукт для умного дома. Как и другие умные розетки, вы можете использовать гаджет для удаленного управления устройствами. Кроме того, вы можете использовать продукт для мониторинга энергопотребления, предоставляя в приложении такие показатели, как ток, мощность, напряжение и общее количество кВт/ч. Humax говорит, что эта функция может помочь вам сократить счета за электроэнергию.

Устройство может по расписанию автоматически выключать или включать приборы в определенное время. Вы можете подключиться к розетке через Wi-Fi или Bluetooth на частоте 2,4 ГГц, а также предоставить доступ к умной розетке Wi-Fi другим членам семьи. Умная розетка имеет размеры 55 x 55 x 58 мм. Вы можете настроить умную розетку и управлять ею с помощью приложения Humax Smart Living.