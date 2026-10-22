ИИ помог джейлбрейкнуть Nintendo Switch 2

Спустя чуть больше года после выхода Nintendo Switch 2 и через несколько месяцев после обнаружения универсальной уязвимости злоумышленникам удалось взломать консоль. Первый способ джейлбрейка позволяет модифицировать игры и запускать кастомное программное обеспечение на любой существующей версии устройства. Однако взлом пока нельзя назвать постоянным и универсальным, так как при каждой перезагрузке системы он сбрасывается. Теперь пользователи нашли новый эксплойт — он представляет собой программный джейлбрейк с привязкой к игре. Он позволяет выполнять произвольный нативный код на Nintendo Switch 2 с актуальной прошивкой — благодаря этому пользователи могут запускать homebrew-приложения, модифицировать игры для консоли, создавать резервные копии сохранений и получать доступ к большинству периферийных устройств системы.

Здесь стоит отметить, что на поиск уязвимостей, позволяющих взломать игровую консоль, обычно уходят годы. Чтобы ускорить этот процесс, пользователи задействовали возможности инструмента OpenAI Codex. По понятным причинам подробности взлома Nintendo Switch 2 не раскрываются — пиратство никто не приветствует, да и Nintendo активно противодействует распространению деталей джейлбрейка. Но технологии на базе искусственного интеллекта явно упростили разработчикам задачу, так что теперь подобные обходные пути будут появляться гораздо чаще, как и эмуляторы различных игровых приставок японских брендов.