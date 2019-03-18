IKEA Israel помогает людям с ограниченными возможностями

Людям с ограниченными возможностями, взаимодействие с обычной мебелью проходит с трудом, поэтому IKEA Israel нашла технологическое решение, это 3D-печатные материалы, которые облегчат их использование.

Магазин сотрудничает с Milbat в проекте ThisAbles, который предоставляет 3D-печатные надстройки для мебели, которые могут быть использованы в определенных условиях. Среди этих предметов - удобные для захвата ручки, бамперы для защиты шкафов и подъемники для подъема диванов. Если у вас есть 3D-принтер, то эти аксессуары можно сделать бесплатно. Вы даже можете запросить индивидуальные настройки в случае, если дизайн не соответствует вашему интерьеру.