ИКЕА начала доставлять товары на электромобилях

В условиях активного развития интернет-торговли, внедрение экологичных способов доставки приобретает особое значение для больших мегаполисов, и с каждым годом все больше компаний начинают понимать необходимость защиты окружающей среды. Недавно к их числу присоединилась ИКЕА, став первой среди операторов розничной торговли в России, которая запустила проект по доставке товаров с помощью электрического транспорта. Теперь товар, заказанный в магазинах ИКЕА Белая дача и ИКЕА Химки, доставят без негативного воздействия на окружающую среду.

На момент запуска инициативы доставка будет осуществляться с помощью трех электромобилей: одного NEXT Electro и двух грузопассажирских Renault Kangoo. Если эксперимент будет удачным, компания планирует расширить автопарк. Для эффективной работы электромобилей была создана зарядная инфраструктура, в создание которой, компания уже вложила 5 млн рублей. Будем надеяться, что запуск этой инициативы не отразится на стоимости доставки.

Проект является важным шагом в реализации глобальной стратегии устойчивого развития холдинга Ingka, которому принадлежит большая часть магазинов ИКЕА, который взял на себя обязательство полностью перейти на возобновляемые, экологически чистые источники энергии и стать компанией с циклической экономической моделью к 2030 году.

«В рамках нашей стратегии развития, мы стремимся снизить негативное влияние нашей деятельности на окружающую среду, - заявляет генеральный директор ИКЕА в России Понтус Эрнтелл. - Переход на электротранспорт – это мировой тренд, и мы рады стать первым ритейлером в России, предпринимающим практические шаги в этом направлении. Мы неслучайно решили начать этот эксперимент зимой, поскольку хотим протестировать работу автомобилей в самых тяжелых условиях. Если пилотный проект будет удачным, мы будем думать над его масштабированием».

Автор: Артем Костенко