IKEA тоже решила потроллить Apple Mac Pro

На конференции для разработчиков WWDC 2019 компания Apple представила новый профессиональный ПК Mac Pro, необычный дизайн которого у всех вызвал ассоциацию с обычной кухонной теркой.

Рекламщики IKEA не упустили возможность потроллить Apple и выпустили свою рекламу терки.

Болгарское подразделение IKEA и рекламное агентство The Smarts предлагает обычную терку всего за $2.30. При этом слоган постера гласит: «Designed for apples» (Создано для яблок). Кроме того, слово «iDEALISK» не оставляет сомнений в том, что IKEA намекает именно на Apple.