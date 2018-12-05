ILIFE: от ODM до глобального потребительского бренда

2018-12-05, Автор - Ленар Хайруллин; [85]
Если вы присматривали робот-пылесос, у вас уже могла быть продукция ILIFE в списке пожеланий. Создав свой бренд с нуля в Шэньчжэне, Китай, ILIFE за несколько лет распространила свое присутствие по всему миру, предлагая удобство интеллектуальной технологии очистки дома для потребителей из разных культурных традиций. Теперь ILIFE назван одним из ведущих брендов среди производителей робот-пылесосов на мировом рынке.

Непрерывное продвижение технологий ИИ привело к быстрому развитию индустрии сервисных роботов, в которой робот-пылесосы играют важную роль. Недавно TechNavio, известная маркетинговая исследовательская компания, опубликовала отчет, который предсказывает ежегодный темп роста более чем на 13% на мировом рынке робот-пылесосов к 2021 году. Это соответствует внутренним данным ILIFE, которые показывают устойчивый рост продаж на 100% в течение двух лет подряд. ILIFE успешно укрепила свои конкурентные позиции, став одним из основных брендов на глобальном рынке робот-пылесосов. Подробнее - https://goo.gl/MidW7A

Прочный фундамент: залог основы для трансформации

«ILIFE» может быть новым брендом для некоторых потребителей, но это ветеран индустрии B2B, прежде чем выйти на потребительский рынок, ILIFE, получив широкое признание за свои технологии и дизайн в качестве ODM (Original Design Manufacturer) для международных брендов, постепенно построил прочную основу для последующей разработки цепочки поставок с полным циклом, включающей проектирование, R & D, производство, продажи и послепродажное обслуживание.

«Наши технологические и дизайнерские основы продукции отличаются от традиционных китайских брендов, ориентированных на экспорт», - говорит Чэнь Гуанлян, вице-президент ILIFE, о том, как компания превратилась из производителя ODM в международный потребительский бренд. «Случается, что мы инвестируем 2-3 года и миллионы долларов в развитие одного продукта. И это не редкость, что неудовлетворительная производительность продукта приводит нас к отбрасыванию оригинальных идей и началу всего процесса разработки заново», - говорит Чэнь. «Робот-пылесос W400, выпущенный в четвертом квартале этого года, является одним из тех продуктов, который нашел свой путь и стал членом коллекции ILIFE через пробы и ошибки».

ILIFE инвестирует 10% своего годового дохода в развитие команды R & D и развитие технологии роботизированной очистки. Чен говорит, что ILIFE имеет команду из 300 специалистов в области исследований и разработок, на которые приходится 30% всего занятого персонала. Команда участвовала в более чем 500 исследовательских проектах, охватывающих AI-алгоритм навигации, систему маршрутизации роботов и использование сенсоров. Эти проекты были взращены в трех научно-исследовательских центрах в Шэньчжэне, Гуанчжоу и Гонконге и реализованы на двух крупномасштабных производственных площадках в Шэньчжэне и Дунгуане, Китай. В настоящее время строится новый научно-исследовательский и производственный штаб площадью 150 000 кв. м в г. Чжуншан, Китай, и ежегодно планирует выпускать 3 миллиона роботизированных пылесосов.

ILIFE принял ориентированный на потребителя подход к дизайну и разработке продукции. Функционал подбирается для удовлетворения различных потребностей рынка – А Серия производится с щетками для глубокой чистки; Серия V гарантирует превосходную мощность всасывания на твердых покрытиях; Некоторые из роботов-пылесосов серии 2-в-1 с влажной протиркой оснащены водяным баком с автоматическим регулятором давления подачи и салфеткой для автоматической влажной и сухой чистки. В этом году была запущена новая серия для мойки пола. Эта серия, оснащенная технологией разделения чистой и использованной воды, предлагает комплексные решения для уборки сложных бытовых пятен в четыре этапа. Разделенная сегментация рынка позволяет ILIFE предоставлять более персонализированные и практичные предложения, которые получили благоприятные отзывы от потребителей.

Электронная коммерция: войти и завоевать рынок

Хотя качество продукции и технологии являются внутренними факторами быстрого роста компании, эффективная инфраструктура продаж является внешним фактором, который закрепил присутствие ILIFE на международном рынке. Когда компания ILIFE впервые вышла на мировой рынок, она тактически выбрала международные платформы электронной коммерции в качестве основных каналов продаж. Значительно сократив затраты на сеть продаж, эта стратегия оказалась успешной всего за два года.

2016 год стал крупным прорывом для продаж ILIFE. Команда электронной коммерции позиционировала роботов ILIFE в незанятом сегменте Amazon в диапазонеUS150-200, быстро войдя в тройку лучших бестселлеров в категории. Завершая первый этап расширения бренда, выдающиеся продажи также обозначили стратегическую позицию ILIFE на этом крупнейшем мировом рынке.

В 2017 году ILIFE дебютировала на AliExpress, представив роботы-пылесосы с исключительной функциональностью и качеством по конкурентоспособной цене в России, Испании и Польше. Вместе с надежной логистической сетью AliExpress и послепродажным обслуживанием, роботы ILIFE быстро получили положительные отзывы от этих новых рынков. В прошлом году ILIFE также стал самым востребованным брендом для потребителей в мире - на мероприятии AliExpress 11.11 Global Shopping Festival компания ILIFE была названа продавцом № 1 в категории бытовой техники и вошла в “AliExpress 11.11 Top 10 Brands” по всей платформе. Благодаря этим впечатляющим достижениям ILIFE стал одним из брендов, выбранных для участия в программе глобализации китайских брендов AliExpress.

Между тем, ILIFE стремительно расширяет свое присутствие в Западной Европе. По данным GFK, до июня 2018 года, через год после выхода ILIFE на немецкий рынок, доля рынка ILIFE достигла 11,5%, заняв 3-е место среди всех игроков отрасли. После успеха в Германии, ILIFE начал дальнейшее проникновение на европейский рынок, включая Австрию, Францию и соседние страны и регионы.

Быстрое расширение на рынке зависит от надежности, качества продукции и обслуживания клиентов. Для того, чтобы обеспечить всестороннее предпродажное и послепродажное обслуживание, а также обслуживание во время продаж, ILIFE настроило обширные сети для работы с клиентами в США, России, Германии, Испании, Японии, Израиле и Новой Зеландии, с целью дополнить существующую поддержку Amazon и AliExpress.

Умеренное ценообразование: AI для всех

Основа удовлетворения потребителей ILIFE включает в себя три принципа – доступность, простота использования и качество. Сравнимая с продукцией конкурентов, оцененной в US400-500 или даже до US1000, ILIFE сделала роботы-пылесосы доступными каждому за US150-300. Например, недавно запущенная модель А8 оснащена панорамной навигационной системой live-vision для точного картирования и планирования маршрута уборки. Доступный и дружественный вариант для потребителей, А8 легок для использования и обслуживания, имеет цену значительно более низкую, чем подобные продукты, оборудованные системой навигации, основанной на камере.

Основной принцип бизнеса ILIFE состоит в том, чтобы сделать “роботизированный технологии для всех”, простой в использовании и с доступной ценой. “Робот-пылесос - это новый высокотехнологичный продукт. Все потребительские товары, будь то высокотехнологичные или нет, должны быть просты в использовании”, - говорит Чэнь. “Мы стремимся сделать наши продукты доступными через "высокое качество по скромной цене", что делает робот-пылесос умным помощником для каждого домашнего хозяйства, в котором можно наслаждаться футуристическим образом жизни с удобством, принесенным AI.”

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