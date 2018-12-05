ILIFE: от ODM до глобального потребительского бренда

Если вы присматривали робот-пылесос, у вас уже могла быть продукция ILIFE в списке пожеланий. Создав свой бренд с нуля в Шэньчжэне, Китай, ILIFE за несколько лет распространила свое присутствие по всему миру, предлагая удобство интеллектуальной технологии очистки дома для потребителей из разных культурных традиций. Теперь ILIFE назван одним из ведущих брендов среди производителей робот-пылесосов на мировом рынке.

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