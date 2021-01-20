Идеальная кухня в стиле Candy. Candy CH 64 CCW

Кухня — это не только место для приготовления пищи. Пожалуй, это любимое место всех домочадцев. Здесь всегда вкусно пахнет, здесь можно не спеша выпить кофе, а также поужинать в кругу всей семьи. Техники на кухне много, и важно, чтобы приборы мягко интегрировались в интерьер. А еще чтобы поместилось всё, что нужно по функционалу. Сегодня наша редакция MegaObzor.com раскроет секреты подбора встраиваемой бытовой техники: варочной поверхности, духового шкафа, посудомоечной машины и вытяжки. И так, чтобы и надежно, и разумно по цене, и смотрелось современно.

Электрическая варочная панель Candy CH 64 CCW

Электрическая варочная поверхность Candy CH64CCW может не только функционально дополнить вашу кухню, но также украсить ее благодаря белоснежной лицевой керамической поверхности.Данная модель также отличается высокой устойчивостью к образованию царапин, сколов, трещин, а также к постоянным перепадам температур.

Для приготовления блюд варочная поверхность Candy CH64CCW оснащена 4 конфорками с индикатором остатка нагрева, общая мощность которых достигает 6.5 кВт. Для точного подбора режима приготовления отдельных продуктов доступен 10-позиционный переключатель. Также есть функция повышенной производительности для ускоренного закипания воды или нагрева тяжелой посуды.

Управление варочной поверхностью отличается простотой благодаря наличию сенсорных кнопок на передней стороне. Также возможна установка таймера для последующего автоматического отключения. Безопасность использования обеспечивается функцией блокировки от детей, а также защитном отключении при неисправности конфорок.

Электрический духовой шкаф Candy FCP 615 WXL

Для подключения к сети 220 В используется 3-жильный кабель.

В моделях Pop Evo эффектно сочетаются гармоничный дизайн и внимание к деталям. Духовой шкаф подойдет под самые разные стили кухни, благодаря различным комбинациям цветов и огромному выбору функций. Серия Pop Evo оптимально сочетают элегантность и самые продвинутые технологии Candy.Встраиваемая электрическая духовка Candy FCP 615 WXL использует комбинированную систему управления – поворотные регуляторы соседствуют с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем. Она позволяет быстро выбирать подходящие настройки – в том числе устанавливать таймер с отключением питания или звуковым сигналом. Её можно заблокировать, чтобы сделать недоступной для детей.

Устройство готовит мясо, сладкую выпечку, жаркое, пиццу и многое другое. Оно снабжено мощным грилем и конвектором для равномерного распределения горячего воздуха. Чтобы убрать остатки пищи с мелкопористой эмали, достаточно воспользоваться обычной влажной губкой без сильнодействующих моющих средств. А со стойкими жирными пятнами и пригоревшими кусочками справится функция обработки паром.

Также режимом паровой очистки AquActiva идеально подойдёт для ежедневного ухода за вашим духовым шкафом. AquActiva - простой, экономичный, быстрый и экологичный способ очистки внутреннего пространства духового шкафа паром, не требующий абсолютно никаких моющих средств.

Посудомоечная машина Candy CDI 2L10473-07

Как дверца, так и панель управления покрыты специальным составом для защиты от отпечатков пальцев. Он также помогает быстро удалять пыль и грязь.

Встраиваемая посудомоечная машина Candy CDI 2L10473-07 станет верной помощницей на вашей кухне. Теперь можно доверить процесс мытья посуды технике, сэкономив массу времени. Устройство отлично справится со своими функциями.Модель Candy CDI 2L10473-07 выполнена в серебристом цвете. Она сможет стать частью помещения, сочетается с другими предметами интерьера. В оборудование можно загрузить 10 комплектов посуды для дальнейшей очистки.

Создана полная защита от протечек. Удается предотвратить утечку воды из системы и затопление кухни. Надежность посудомоечной машины не вызывает сомнений. Корзина для посуды регулируется по высоте, можно подобрать подходящее расположение.

При работе устройство создает небольшой уровень шума – 49 дБ. Владельцу предоставляется 5 программ для подбора подходящего режима. Допускается запуск посудомоечной машины с половинной загрузкой.

Встраиваемая вытяжка Candy CBT6130/2W-07

Устройство соответствует классу энергопотребления A. За цикл оно расходует 740 Вт электрической энергии и 9 литров воды. За счет этого обеспечивается экономия ресурсов.

Продолжая рассмотрение актуальных моделей кухонной техники сегодня, мы затронем важный элемент любой кухни – вытяжки. В центре внимания будет встраиваемая Candy CBT6130/2W-07 с телескопической конструкцией. Выбрана она не случайно, это недорогая модель, но при этом предлагающая как режим рециркуляции, так и прямоточный. Помимо этого, есть многослойная кассета жироулавливающего фильтра и возможность регулировки скорости работы мотора.Выполнена в корпусе из металла, окрашенного в белый цвет. Ширина встраивания 60 см. Диаметр воздушного выхода под 120 мм трубу. В открытом положении автоматически включается. При закрытии отключается. Дополнительно в Candy CBT6130/2W-07 выведены кнопки принудительного отключения подсветки и переключатель мощности мотора. За подсветку в вытяжке отвечают две лампочки с патроном Е14. Расположены они в тыльной части корпуса. Яркость освещения небольшая, но достаточная для подсветки варочной панели, расположенной под вытяжкой.

В конструкции предусмотрены два съемных жироулавливающих фильтра. Они многослойные, съем и установка быстрые.

Помимо вытяжки в Candy CBT6130/2W-07, принудительной вентиляции кухни и очистке воздуха от сгоревших примесей во время готовки, пара во время кипячения, запаха еды, также улавливаются жировые капли. А все это неизбежно во время активного приготовления пищи на кухне. Без использования вытяжки рано или поздно жир начнет накапливаться на поверхностях шкафчиков, зафиксированных на верхнем уровне.

Оба жироулавливающих фильтра тут съемные. Снять можно одной рукой и так же установить потом обратно. Для удаления накопившейся грязи промываем в раковине или ставим в посудомоечную машину. Съем фильтров также может пригодиться для доступа к простой замене пары установленных лампочек. Кстати, можно будет поменять их на светодиодные, этому располагает использование распространенного типа патрона.

Микроволновая печь встраиваемая Candy MIC 20 GDFB

Микроволновая печь Candy MIC 20 GDFB выполнена в классическом белом цвете и подойдет практически любому интерьеру. Десять автоматических программ позволяют приготовить различные блюда и напитки. С помощью гриля легко запекать мясо, рыбу или овощи.Встраиваемая микроволновая печь Candy MIC20GDFB с объёмной камерой на 20 литров разморозит полуфабрикаты, разогреет обед для всей семьи и приготовит вкусный ужин. Она не займёт много места благодаря эргономичной конструкции и за счёт белого цвета гармонично впишется в интерьер каждой кухни.

Прибор отличает простое электронное управление и цифровой дисплей, где отображаются текущие настройки. С помощью четырёх режимов и 10 автоматических программ легко разнообразить свой рацион и сделать пиццу, пасту и даже попкорн. А функция гриля позволит побаловать близких запечёнными овощами и аппетитной курочкой с золотистой корочкой.

В устройстве предусмотрена блокировка управления, так что маленькие непоседы не смогут случайно включить его. К тому же вам не придётся всё время находиться на кухне, пока блюдо будет готово. Как только Candy MIC20GDFB закончит работу, она издаст специальный звуковой сигнал. Стенки камеры выполнены из нержавеющей стали, с которой без труда удаляются любые пятна.