Идеи новогодних подарков для создания умного дома

SberPortal

Современный мир буквально изобилует различными умными гаджетами, которые действительно способны сделать вашу жизнь более удобной, лёгкой и привлекательной без дополнительных усилий. Например, отличным примером продвинутой электроники является умный дом — масса различных функций, которые ранее делались в ручном режиме, теперь запускаются из единого хаба или просто посредством голосовых команд.

SberBox TOP

Безумно стильное устройство, которое обладает массой полезных умений и навыков. Например, данный смарт-дисплей поддерживает работу с виртуальными ассистентами семейства Салют — можно управлять гаджетом при помощи жестов, ставя лайки и дизлайки прослушиваемым трекам, совершать звонки, запускать просмотр фильма и даже играть в аркадные видеоигры. Более того, SberPortal вполне можно использовать в роли командного центра при управлении умным домом — включать лампочки, настраивать свет, отключать приборы и всё в таком духе. При этом дисплей оборудован специальной умной камерой для видеозвонков, сам дисплей может похвастаться диагональю в 10 дюймов при HD-разрешении, а также качественной акустической системой Harman Kardon. Если вы хотите комфортно управлять умным домом и прикоснуться к миру высоких технологий, то этот гаджет является лучшим фундаментом.

Умная светодиодная лента Sber

Большинство современных телевизоров оборудованы различными умными функциями, но не всегда они действительно удобны — иногда хочется больше свободы, больше локализованного контента и понятного интерфейса. И если вы хотите добавить своему телевизору умных функций или просто расширить его возможности, обязательно присмотритесь к SberBox TOP — это довольно мощный ТВ-медиацентр для телевизора, который позволяет быстро получать доступ к музыке, фильмам, различным шоу, видеоиграм и развлекательным функциям без необходимости заниматься длительной настройкой и поиском контента. Достаточно просто подключить устройство к телевизору и наслаждаться просмотром любимых фильмов — плюс гаджет оборудован достаточно качественной камерой, которую можно использовать для управления жестами, проведения оплаты, а также видеозвонков в высоком качестве.

Умная розетка SBER Smart Plug

В последнее время украшать интерьер помещения при помощи светодиодных лент стало чуть ли не главной модой в дизайне, но далеко не каждая лента в этом плане действительно удобна. Например, для включения некоторых элементов нужен отдельный пульт, который всегда теряется, плюс нужно дополнительное питание и всё в таком духе. Умная светодиодная лента от компании Sber справляется с поставленной задачей гораздо лучше — лентой можно управлять как из бесплатного мобильного приложения, так и при помощи голосовых команд или из управления всем умным домом. Можно менять яркость подсветки, менять цвет и оттенок, не переживая о том, что вам нужно найти пульт где-то в шкафу. Да и стоимость такой ленты достаточно низкая, чтобы вы могли прикоснуться к умным технологиям за вполне разумные деньги.

Лампа светодиодная SBER SBDV-00019

Если вы спросите любого продвинутого электрика, то он посоветует вам помимо стандартных розеток внутри стены использовать ещё и умные розетки, которые в них устанавливаются. Это гораздо проще, так как не нужно ломать стену и вставлять туда умную розетку, при этом набор функций такой же обширный — можно управлять умной розеткой из приложения на смартфоне, давать голосовые команды или управлять гаджетом из хаба по умному дому. Просто подключаете к такой розетке камин, телевизор, водонагреватель, компьютер или что-либо ещё, и выключаете розетку одной голосовой командой. Для этого даже не нужно подключаться к интернету — достаточно быть в одной Wi-Fi-сети. Настоятельно рекомендуем использовать гаджеты на кухне — тогда не нужно покупать дорогущий умный чайник, например.

Умная колонка SberBox Time

Обычные лампочки накаливания уже давно вышли из моды из-за своей непрактичности, но брать просто LED-лампочку уже скучно, так как хочется больше возможностей и функций. В этом плане отлично продемонстрировала себя умная лампочка от компании Sber, которая поддерживает управление со смартфона, при помощи виртуального ассистента или общей системы работы с умным домом. Данная лампочка поддерживает настройку уровня яркости, плюс вы можете менять оттенок свечения, сменив обстановку в помещении. Это кажется мелочью, но на самом деле возможность действительно крайне приятная — можно просыпаться под уютным тёплым светом, а читать книги вечером под холодным синим свечением. Вариантов масса — всё упирается лишь в вашу фантазию и желание использовать умные технологии на максимум.

Умная розетка HIPER IoT P06

Буквально несколько дней назад компания Sber официально представила свою новую умную музыкальную колонку SberBox Time, которая является устройством 3-в-1. Дело в том, что это одновременно и телевизионная медиаприставка, которая позволяет выводить на телевизор массу полезного и развлекательного контента, плюс это музыкальная колонка с голосовым управлением и будильник. Соответственно, вы можете подключить устройство в систему умного дома, чтобы отдавать голосовые команды и получать соответствующий результат, можно смотреть на телевизоре фильмы и сериалы с удобным интерфейсом, включать музыку или просто ставить мелодию на будильник. Вариантов использования гаджета действительно много, это одна из самых интересных новинок за последнее время, и при оборудовании системы умного дома на неё точно стоит обратить внимание.

Отдельно хотелось бы порекомендовать модель HIPER IoT P06, которая выглядит достаточно интересным решением даже вдали от экосистемы компании Sber. Дело в том, что данная розетка вполне работает и как самостоятельный элемент — вы можете подключить к ней какое-то устройство и со смартфона отключать его от питания.Это очень удобно в случае, если вам нужно удалённо управлять какой-то бытовой техникой. К примеру, можно отключить стиральную машинку от сети, отключить на ночь камин или наоборот включить его, пока едете с работы, чтобы в помещении уже было тепло по приезду. Устройство выглядит достаточно стильно и просто, корпус из белого пластика впишется в любой интерьер, управление понятное и не требует дополнительного обучения или тренировок. За свои деньги просто идеальный выбор на любой случай жизни.