Игра BUS: Bro U Survived уже стала доступна

BUS: Bro U Survived — это экшн-приключение для 1-4 игроков, где вы примеряете роль героев за рулём! Ваша задача — защищать выживших от натиска зомби, пока ваш школьный автобус постепенно превращается в настоящую машину апокалипсиса. Исследуйте мир, собирайте подсказки, чтобы разгадать тайны эпидемии и определить будущее таинственного острова.

45–60 минут динамичного геймплея, на который влияет ваш уровень мастерства

Обновлённые стартовые зоны для удобной навигации — больше никаких блужданий

Весёлая физика автобуса, делающая поездку по-настоящему увлекательной

Лихой апгрейд транспорта — перекрасьте автобус в розовый или вооружите его мощными ракетами (много ракет!)

Что ждёт вас в прологе: