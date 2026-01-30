Игра BUS: Bro U Survived уже стала доступна

BUS: Bro U Survived — это экшн-приключение для 1-4 игроков, где вы примеряете роль героев за рулём! Ваша задача — защищать выживших от натиска зомби, пока ваш школьный автобус постепенно превращается в настоящую машину апокалипсиса. Исследуйте мир, собирайте подсказки, чтобы разгадать тайны эпидемии и определить будущее таинственного острова.

Что ждёт вас в прологе:
  • 45–60 минут динамичного геймплея, на который влияет ваш уровень мастерства
  • Обновлённые стартовые зоны для удобной навигации — больше никаких блужданий
  • Весёлая физика автобуса, делающая поездку по-настоящему увлекательной
  • Лихой апгрейд транспорта — перекрасьте автобус в розовый или вооружите его мощными ракетами (много ракет!)
