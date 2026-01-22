Игра R-Type Dimensions III выйдет в мае на актуальных платформах

Компания ININ Games официально объявила о выпуске полной версии игры для Nintendo Switch 2 на картридже, а также представила новый трейлер R-Type Dimensions III — следующей части культовой серии сайд-скроллинговых шутеров. Релиз игры намечен на май 2026 года для платформ Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox и ПК через Steam. Новый трейлер раскрывает зрителям более детальный взгляд на визуальную составляющую и общее качество игры, демонстрируя значительные улучшения в освещении, графических эффектах и анимации по мере завершения разработки. В видео представлены как традиционный геймплей R-Type, полюбившийся поклонникам, так и обновленная современная визуальная стилистика, придающая игре свежий вид. Игроки смогут в любой момент переключаться между классической и современной версиями.

Кроме того, разработчики подтвердили, что R-Type Dimensions III для Nintendo Switch™ 2 будет доступна в виде полноценного физического издания на картридже, включающего всю игру без необходимости дополнительной загрузки файлов. Это станет приятным бонусом для коллекционеров и игроков, для которых важна сохранность физических копий игр.