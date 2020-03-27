Игра Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy добралась до PlayStation 4 и Nintendo Switch

2020-03-27, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy; [143]
Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy добралась до платформы PlayStation 4 и Nintendo Switch с улучшенной графикой и мультиплеером.

В игре Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy игроки создадут собственного персонажа и смастерив для него меч. Улучшая свои навыки, ученики смогут использовать сразу два световых клинка или один двойной меч.

Не забыли разработчики и о мультиплеере, и даже адаптировали управление для современных контроллеров. В Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy поддерживаются матчи до 16 игроков в шести режимах. Что касается графики, то разработчики сделали минимум и подтянули разрешение игры.

Также на PlayStation 4 и Nintendo Switch выйдет Star Wars Episode 1: Racer. Пользователи будут играть в роли гонщика, соревнуясь в заездах на разных планетах мира Звездных Войн. Выйдет Star Wars Episode 1: Racer уже весной 2020 года.


Комментарии и отзывы Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy
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