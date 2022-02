Игра The Wolf Among Us 2 выйдет в 2023 году

Вчера Telltale Games представила The Wolf Among Us 2 в первом официальном трейлере игры. Продолжение игры 2013 года дебютирует через десять лет после оригинала, в 2023 году для ПК и ведущих консольных платформ текущего поколения. Новый сезон включает в себя нового «приземленного» персонажа, нью-йоркского детектива по имени Фэй Люнг. Он представлен ​​​​в новом ключевом художественном образе. В «The Wolf Among Us 2» главный герой Бигби Вульф отстранен от должности шерифа и вынужден пройти терапию по управлению гневом. Не так много известно о The Wolf Among Us 2, за исключением того, что это произойдет через шесть месяцев после события, увиденного в первой игре, что она разрабатывается с использованием движка Unreal Engine, тогда как оригинал был сделан с помощью собственного движка Telltale Tool, и что все эпизоды сезона разрабатываются одновременно с целью выпускать их в более плотном ритме.