Игра о Шерлоке Холмсе выходит на ПК, PlayStation и Xbox

Цифровые детективы, терпеливо ожидающие запуска новой игры про Шерлока Холмса, приключенческого боевика Chapter One, будут рады узнать, что теперь в нее можно играть на ПК, PlayStation и Xbox. Предлагает однопользовательское приключение, разработанное разработчиками игр из Frogwares и созданное с использованием Unreal Engine. В первой главе о Шерлоке Холмсе вы играете роль 21-летнего Шерлока Холмса, начинавшего карьеру детектива-консультанта.

После смерти своей матери Вайолет молодой детектив возвращается в дом своего детства на средиземноморском острове Кордона. Там Холмс раскрывает зловещий заговор, скрывающийся под поверхностью, казалось бы, идиллического города, где процветают коррупция и преступность, а местные жители избегают посторонних. В ходе расследования Холмс должен также повторно познакомиться со своим старым другом, загадочным Джонатаном по прозвищу «Джон». Преступность и коррупция, извращенное чувство справедливости и морали.. Это всего лишь несколько камней преткновения в поисках истины Шерлока. Попробуйте себя в роли молодого Шерлока Холмса в этом детективном триллере с открытым миром и исследуйте свой путь к тому, чтобы стать легендой! Игра выходит 16 ноября. Последний шанс сделать предварительную покупку и получить бесплатную игру и дополнительный контент.
Комментарии и отзывы Sherlock Holmes: chapter one
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