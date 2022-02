Игры PlayStation Now, представленные в феврале 2022 года, включают Vice City и Little Big Workshop

Sony подтвердила, какие игры поступят в подписку PlayStation Now в феврале 2022 года. Среди них будут представлены такие игры: Grand Theft Auto: Vice City — The Definitive Edition, Little Big Workshop, Through the Darkest of Times, Death Squared. Не забывайте, что игры, представленные в службе PlayStation Now, могут быть доступны в библиотеке только в течение ограниченного времени, поэтому не откладывайте время и забирайте.

Знаковые открытые миры, стратегические приключения и многопользовательские головоломки ждут вас в PlayStation Now с завтрашнего дня, когда выйдет февральская линейка. Погрузитесь в преступный мир Grand Theft Auto: Vice City — The Definitive Edition, играйте за магната в Little Big Workshop, принимайте участие в сопротивлении в Through the Darkest of Times и решайте головоломки в Death Squared.