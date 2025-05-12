Игры для Nintendo Switch 2 будут выходить в трёх форматах

Карты Game-Key для Nintendo Switch 2, судя по всему, станут массовым форматом для игр новой консоли, так как у разработчиков и издателей будет довольно ограниченный выбор носителей. По информации инсайдера Necro Felipe, недавно в сеть слили новую тестовую версию игры Guilty Gear Strive для следующей консоли Nintendo, которая подтвердила наличие всего трёх форматов распространения игр для Switch 2 — потенциальным покупателям будет предлагаться цифровая версия, картридж на 64 ГБ и формат Game-Key Card. Поскольку единственный доступный физический носитель — это 64-гигабайтный картридж, неудивительно, что многие релизы, запланированные на стартовое окно консоли, будут выходить именно на Game-Key картах. И, если Nintendo не предложит дополнительных вариантов картриджей, этот формат, скорее всего, станет основным.

И хотя Game-Key карты являются новинкой для Switch 2, сама концепция такого распространения игр давно знакома игрокам со всего мира. Например, на PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже давно продаются коробочные версии игр без самих игр на диске — пользователю всё равно нужно скачивать их из интернета. Отличие Game-Key карт заключается в том, что их можно будет передавать другим игрокам, как обычный картридж, а также, судя по данным из утечки, с их помощью можно будет загружать игры даже в регионах, где официально не поддерживается eShop. Это серьёзное нововведение для Nintendo, которое многим геймерам со всего мира упростит жизнь.