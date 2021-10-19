Следующим шагом вниз является желтый восклицательный знак для играбельности, что означает, что вам может потребоваться настроить параметры вручную, чтобы можно было играть с комфортом. Два других знака относятся к играм, которые либо не поддерживаются в Steam Deck, либо просто неизвестны, потому что они еще не были протестированы.
Проверенные игры работают с экранной клавиатурой, поддерживают собственное разрешение Steam Deck, полностью поддерживают ее ОС, и вы можете перемещаться по меню игры с помощью контроллера. На первой странице встроенного магазина будут показаны только проверенные игры, но вы все равно можете просматривать или искать по всему магазину любые игры.