Игры для ПК, которые отлично работают в Steam Deck, будут отмечены специальной галочкой "Проверено".

По мере приближения выпуска Steam Deck в декабре 2021 года Valve уделяет время, чтобы убедиться, какие игры будут работать на его портативной консоли. Ярлыки совместимости со Steam Deck появляются на любой игре, опубликованной через Steam, и разделяют их на четыре категории. На самом высоком уровне, Verified, есть зеленый логотип с галочкой, что указывает на игры, которые «отлично работают в Steam Deck, сразу после покупки».

Следующим шагом вниз является желтый восклицательный знак для играбельности, что означает, что вам может потребоваться настроить параметры вручную, чтобы можно было играть с комфортом. Два других знака относятся к играм, которые либо не поддерживаются в Steam Deck, либо просто неизвестны, потому что они еще не были протестированы.

Проверенные игры работают с экранной клавиатурой, поддерживают собственное разрешение Steam Deck, полностью поддерживают ее ОС, и вы можете перемещаться по меню игры с помощью контроллера. На первой странице встроенного магазина будут показаны только проверенные игры, но вы все равно можете просматривать или искать по всему магазину любые игры.