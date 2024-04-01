Игры для PS5 Pro получат специальную метку

Также инсайдеры считают, что игровая консоль PS5 Pro появится в конце 2024 года, что на самом деле можно назвать логичным шагом — оригинальная модель представлена уже достаточно давно. И по сравнению с обычной PS5, новинка может предоставить, теоретически, существенный прирост производительности в области трассировки лучей, больше памяти, улучшенный графический и центральный процессоры. Проблема только в том, что в данном случае пользователь не получает какого-то безумного прироста на самом деле — инсайдеры говорят о 10-15% приросте производительности в играх, что не так уж много. Кроме того, видеоигр, которые смогли бы предоставить графику, раскрывающую возможности новой консоли, просто нет — Sony на текущий момент работает над парочкой достаточно спорных релизов, которые не выглядят прорывными.