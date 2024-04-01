Игры для PS5 Pro получат специальную метку

Согласно документам, которые получило информационное издание InsiderGaming вчера вечером, компания Sony будет использовать новую метку «PS5 Pro Enhanced», чтобы сообщить игрокам, какие игры действительно используют новые возможности консоли. По данным издания, чтобы получить эту метку, игра должна предлагать графический режим PS5 Pro, который включает в себя технологию PSSR для масштабирования до 4K, постоянную частоту кадров 60 кадров в секунду и поддержку функции трассировки лучей на аппаратном уровне. Кроме того, данная метка будет указывать на более высокое разрешение как для игр с фиксированной частотой обновления, так и для переменной.

Также инсайдеры считают, что игровая консоль PS5 Pro появится в конце 2024 года, что на самом деле можно назвать логичным шагом — оригинальная модель представлена уже достаточно давно. И по сравнению с обычной PS5, новинка может предоставить, теоретически, существенный прирост производительности в области трассировки лучей, больше памяти, улучшенный графический и центральный процессоры. Проблема только в том, что в данном случае пользователь не получает какого-то безумного прироста на самом деле — инсайдеры говорят о 10-15% приросте производительности в играх, что не так уж много. Кроме того, видеоигр, которые смогли бы предоставить графику, раскрывающую возможности новой консоли, просто нет — Sony на текущий момент работает над парочкой достаточно спорных релизов, которые не выглядят прорывными.