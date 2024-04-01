Игры для PS5 Pro получат специальную метку

Согласно документам, которые получило информационное издание InsiderGaming вчера вечером, компания Sony будет использовать новую метку «PS5 Pro Enhanced», чтобы сообщить игрокам, какие игры действительно используют новые возможности консоли. По данным издания, чтобы получить эту метку, игра должна предлагать графический режим PS5 Pro, который включает в себя технологию PSSR для масштабирования до 4K, постоянную частоту кадров 60 кадров в секунду и поддержку функции трассировки лучей на аппаратном уровне. Кроме того, данная метка будет указывать на более высокое разрешение как для игр с фиксированной частотой обновления, так и для переменной.

Также инсайдеры считают, что игровая консоль PS5 Pro появится в конце 2024 года, что на самом деле можно назвать логичным шагом — оригинальная модель представлена уже достаточно давно. И по сравнению с обычной PS5, новинка может предоставить, теоретически, существенный прирост производительности в области трассировки лучей, больше памяти, улучшенный графический и центральный процессоры. Проблема только в том, что в данном случае пользователь не получает какого-то безумного прироста на самом деле — инсайдеры говорят о 10-15% приросте производительности в играх, что не так уж много. Кроме того, видеоигр, которые смогли бы предоставить графику, раскрывающую возможности новой консоли, просто нет — Sony на текущий момент работает над парочкой достаточно спорных релизов, которые не выглядят прорывными.
Для PlayStation 5 выпустят геймпад DualSense V2…
Пользователь под ником Lbabinz в социальных сетях сообщил, что канадский онлайн-магазин Best Buy выставил…
Портативная консоль MSI Claw появилась в продаже …
Компания MSI начала поставки портативной игровой приставки Claw, которая была представлена в начале этого…
Xbox Cloud Gaming будет поддерживать купленные игры…
Когда сервис Xbox Cloud Gaming был ещё в зачаточном состоянии (примерно в конце 2019 года), Microsoft поо…
PlayStation 5 получила важный апдейт программного обеспечени…
Свежее обновление программного обеспечения системы PlayStation 5 привнесло ряд улучшений в работе беспров…
Microsoft готовит портативную консоль Xbox…
По информации сразу нескольких западных инсайдеров, в компании Microsoft в настоящее время активно работа…
Портативная консоль Ayaneo Pocket S получит мощный процессор…
В сети появились подробности о портативной игровой консоли Ayaneo Pocket S, главной особенностью которой …
Nintendo Switch 2 выйдет в середине 2024 года…
К сожалению, игровая приставка Nintendo Switch 2 до сих пор не была официально представлена, хотя специал…
Представлена игровая консоль-планшет OneXPlayer X1…
Компания OneXPlayer пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью X1, которая представляет с…
Продвинутая охлаждаяющая станция для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1525BПродвинутая охлаждаяющая станция для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1525B
Зарядная док-станция для контроллером PS5 VR2. Обзор DOBE TP5-3505Зарядная док-станция для контроллером PS5 VR2. Обзор DOBE TP5-3505
Зарядка для двух геймпадов PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-0417Зарядка для двух геймпадов PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-0417
Набор для хранения PS5 VR2 и зарядки контроллеров. Обзор DOBE TP5-2523Набор для хранения PS5 VR2 и зарядки контроллеров. Обзор DOBE TP5-2523
Подставка для PlayStation 4 с зарядкой геймпадов. Обзор DOBE TP4-882CПодставка для PlayStation 4 с зарядкой геймпадов. Обзор DOBE TP4-882C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor