Игры и аксессуары PlayStation 5 будут в продаже 12 ноября

Получается довольно странная ситуация — в некоторых странах мира старт продаж PlayStation 5 запланирован на 12 ноября, но в России продажи начнутся 19 числа. Однако продажи игр и аксессуаров в нашей стране стартуют все же 12 ноября, об этом уже сообщили крупные ритейлеры. Исходя из этого можно заявить, что пользователь может заранее купить все нужные ему физические копии игр, после чего прикупить аксессуаров, а потом уже заказывать саму консоль. Да, ситуация достаточно странная на самом деле, но, с другой стороны, это отличная возможность для пользователя сразу запастись всем необходимым и получать от этого море положительных эмоций. Вопрос только в стоимости аксессуаров, ведь пока что на этот вопрос точного ответа нет.