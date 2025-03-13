Игры с Android теперь будут доступны на ПК

В преддверии мероприятия Game Developers Conference на следующей неделе компания Google официально объявила, что все мобильные игры для Android теперь будут автоматически доступны в Google Play Games на ПК, если разработчик не отключит эту опцию. Это может значительно расширить каталог платформы, так как раньше разработчики должны были вручную подтверждать участие в поддержке этого инструмента. Стоит напомнить, что сервис Google Play Games на ПК был запущен в бета-версии в 2022 году, позволяя играть в Android-игры на компьютерах. С тех пор Google постепенно расширяла его возможности и доступность. В рамках новых анонсов компания также представила систему иконок играбельности для обозначения качества работы мобильных игр на ПК. Значок «Оптимизировано» означает, что игра соответствует всем стандартам качества для комфортного игрового опыта.

Значок «играбельно» указывает на то, что игра удовлетворяет минимальным требованиям для стабильной работы на ПК. Если же у игры стоит значок «не тестировано», она будет отображаться только при целенаправленном поиске. Кроме того, Google продолжает развивать направление нативных игр для ПК. Уже сейчас на платформе доступно более 50 таких игр, а позже в этом году компания откроет программу для всех разработчиков, позволяя им добавлять нативные ПК-версии своих игр. Google также расширяет доступность Google Play Games на ПК — ранее платформа поддерживала ограниченный каталог игр на ПК с чипами AMD, но теперь каталог будет доступен и на других устройствах.