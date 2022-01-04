Игрой года по версии по версии Steam Awards 2021 стала Resident Evil Village

Игровая платформа Steam опубликовала результаты ежегодного голосования Steam Awards 2021.

В номинации "Игра года" стала Resident Evil Village, обойдя в этой категории Valheim, New World, Cyberpunk 2077 и Forza Horizon 5. Гоночный симулятор Forza Horizon 5 получил награду за выдающийся визуальный стиль, а Deathloop - самый инновационный игровой процесс. Лучшей игрой, которая не дается геймерам была Nioh 2 - The Complete Edition. Лучший саундтрек достался игре Guardians of the Galaxy, а самый выдающийся сюжет, по мнению игроков, был в Cyberpunk 2077. Лучшая VR-игра года Cooking Simulator VR.
Комментарии и отзывы Steam Awards 2021
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