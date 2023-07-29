Игровая консоль Meteorish TJD T101 получила 10-дюймовый экран

Компания Meteorish пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью TJD T101, которая выделяется огромным 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей. Новинка также характеризуется размерами 343:155:19,9 мм, массой 890 граммов, гибридными процессорами AMD Ryzen 5 7640U и Ryzen 7 7840U, от 16 до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 512 ГБ до 4 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, интерфейсами USB 3.2 Gen2 и USB4, а также слотом для карты памяти microSD. Вариант с Ryzen 5 7640U, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ обойдется в 600 долларов, а с Ryzen 7 7840U, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 2 ТБ – 1000 долларов. В августе или сентябре консоль появится на краудфандинговой площадке Indiegogo.