Игровая консоль Nintendo Switch Lite будет стоить всего $200

В сети появилась очередная порция подробностей об игровой приставке Nintendo Switch Lite, которая еще не был представлена официально. Ранее сообщалось, что она будет меньше и дешевле предшественницы, а также лишится съёмных контроллеров. На опубликованном сегодня изображении можно увидеть упоминание пятидюймового дисплея, несъёмные контроллеры и цену в 200 долларов. Также заявлена совместимость с док-станцией от стандартной версии и контроллерами Joy-con. При этом собственной док-станции для новинки выпущено не будет.