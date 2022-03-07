Игровая консоль ONEXPLAYER Mini с процессором AMD Ryzen 7 5800U «Zen 3» доступна по цене 840 долларов

Портативная игровая консоль Onexplayer Mini недавно была выпущена на китайском рынке с процессором AMD Ryzen 7 5800U. Onexplayer Mini by One Notebook не создан с использованием новейших технологий ЦП, но обеспечивает достаточную производительность для игр с более низкой обработкой. Конкурент Valve официально выпустила свою долгожданную портативную консоль Steam Deck с графической обработкой RDNA2. Onexplayer Mini выигрывает от того, что он меньше по размеру, но, к сожалению, имеет высокую цену.

Новый One Notebook Onexplayer Mini оснащен процессором Ryzen 7 5800U с 8 ядрами и 16 потоками и тактовой частотой до 4,4 ГГц. Внутренний APU использует графику AMD Radeon Vega 8 с тактовой частотой до 2 ГГц. Новая портативная консольная система оснащена 16 ГБ памяти LPDDR4X-4266, которая доступна только для этой конкретной модели. Модель с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памятью с HD-дисплеем оценена в 840 долларов.