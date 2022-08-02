Игровая консоль OneXplayer Mini Pro оценена в $1400

Компания One Netbook представила свою очередную портативную игровую консоль – OneXplayer Mini Pro. Новинка характеризуется предустановленной ОС Windows 11, 7-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1280:800 пикселей (плотность 216 PPI), 12-ядерным чипом Intel Core i7-1260P (Intel Alder Lake) с тактовой частотой до 4,7 ГГц и графикой Intel Iris Xe, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-5200, твердотельным накопителем M.2 до 2 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0 x4, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереофоническими динамиками, гироскопом и двумя вибромоторами, размерами 260:106:23 мм, массой 620 граммов, интерфейсами USB 4 Type-C, USB 3.2 Type-C и USB 3.0 Type-A, 3,5-мм разъемом, аккумулятором ёмкостью 12 450 мАч и проводной зарядки мощностью 100 Вт. Цена консоли стартует с 1400 долларов.