Игровая консоль Sony PlayStation 5 получит новые яркие лицевые панели

Компания Sony рада представить новейшие цвета, которые пополнят семейство цветных аксессуаров для консоли PlayStation 5: "Nova Pink", "Starlight Blue" и "Galactic Purple". В дополнение к ранее выпущенным беспроводным контроллерам Cosmic Red и Midnight Black DualSense и лицевым панелям для консолей новейшие цвета, вдохновленные галактикой, вскоре поступят в продажу по всему миру. Новые панели для консоли PS5 будут доступны как для версии PS5 с дисководом Ultra HD Blu-ray, так и для PS5 Digital Edition.

Новые яркие лицевые панели уже доступны для предварительного заказа в США, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Их цена составляет 55 долларов за штуку.