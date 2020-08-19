Игровая консоль нового поколения Xbox Series X обойдется в 599 долларов

В этом месяце компания Microsoft подтвердила дату выхода консоли Xbox Series X, это произойдет в ноябре. Теперь есть подтверждение о стоимость консоли. Изначально, слухи были между 499 и 599 долларами, но все же был подтвержден второй вариант.

Информация о стоимости была подтверждена на подкасте с Аланой Пирс. Microsoft еще не подтвердила эту цену, но, учитывая аппаратное обеспечение Series X, это кажется вероятным. У Microsoft будет более дешевая консоль следующего поколения которая оснащается дешевым графическим процессором. Компания обещала рассказать более подробнее о новой консоли Xbox Series X в следующем месяце.