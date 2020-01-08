Игровая консоль от Alienware с процессором Ryzen

Alienware всегда стремиться внести что-то новое в игровую индустрию. На этой неделе компания представила консоль Concept UFO. Это портативное устройство с двумя контроллерами, которые могут отсоединяться. Устройство очень похоже на Joy-Cons от Nintendo.

Технические характеристики модели очень скудны, но известно то, что он оснащен процессором от AMD Ryzen. Concept UFO имеет 6,2 дюймовый экран.

Его можно подключить к обычному монитору. Портативный компьютер для игр использует платформы Steam, Origin и Epic Games.