Игровая приставка Nintendo Switch продана в количество 61 миллиона единиц

Квартальный отчет компании Nintendo подтвердил данные о количестве проданных консолей Nintendo Switch. На сегодняшний день было продано 61,44 миллиона игровых приставок Switch. Всего за три года с момента запуска Nintendo Switch быстро стала одной из самых успешных консолей компании.

Switch по-прежнему отстает от большого количества портативных устройств Nintendo. Nintendo 3DS (75,87 миллиона), Game Boy Advance (81,51 миллиона), Game Boy (118,69 миллиона) и Nintendo DS (154,02 миллиона). Будет интересно посмотреть, сколько еще приставок Nintendo удастся продать к тому времени, когда консоль достигнет конца срока службы.
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