Игровая станция Corsair Vengeance a4100 получила чип Ryzen 3000

Компания Corsair пополнила ассортимент игровых станций моделями Vengeance a4100 и Vengeance i4200, которые построены на процессорах AMD Ryzen 3000 и чипах Intel 10-й серии Comet Lake-S, соответственно. Первая модель характеризуется корпусом Corsair iCUE 220T, системной платой ATX на базе чипсета B450, 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 3700X, фирменной СЖО, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER с 8 ГБ памяти GDDR6, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 МГц, NVMe M.2 SSD-накопителем на 960 ГБ, картой видеозахвата Elgato 4K60 PRO, гигабитным сетевым интерфейсом и БП Corsair RM750. Цена ПК составляет 1800 долларов.

Модель Corsair Vengeance i4200 получила тот же корпус, чип Intel Core i7-10700KF, СЖО Corsair Hydro Series H60, до 32 ГБ оперативной памяти Vengeance RGB PRO, NVMe M.2 SSD-накопитель на 960 ГБ, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, системную плату на чипсете Intel Z490 и 2,5-гигабитный сетевой интерфейс. Её цена составляет 2500 долларов.

Комментарии и отзывы Corsair Vengeance a4100
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