Игровые столы Zone 51 TRINE представлены в новых размерах

Zone 51 расширил линейку игровых столов TRINE, добавив новые размеры - 160×70, 160×80, 180×70 и 180×80 см. Все модели доступны в классических цветовых расцветках Black, White, Wood и White/Wood. Столы TRINE созданы для длительных игровых сессий и продуктивной работы, они сочетают в себе продуманную конструкцию и современный дизайн. Модель разработана с учетом потребностей геймеров и специалистов, ценящих комфорт, порядок и долговечность. Расширение размерной линейки делает модель по-настоящему универсальным решением, позволяя точно подобрать стол под любые потребности и доступное пространство.