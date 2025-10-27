Игровые столы Zone 51 TRINE представлены в новых размерах…

Zone 51 расширил линейку игровых столов TRINE, добавив новые размеры - 160×70, 160×80, 180×70 и 180×80 см. Все модели доступны в классических цветовых расцветках Black, White, Wood и White/Wood. Столы TRINE созданы для длительных игровых сессий и продуктивной работы, они сочетают в себе продуманную конструкцию и современный дизайн. Модель разработана с учетом потребностей геймеров и специалистов, ценящих комфорт, порядок и долговечность. Расширение размерной линейки делает модель по-настоящему универсальным решением, позволяя точно подобрать стол под любые потребности и доступное пространство.
- Износостойкое покрытие столешницы - поверхность устойчива к повреждениям, царапинам и истиранию, сохраняя безупречный внешний вид даже при интенсивном использовании.
- Просторная рабочая зона - новые модели столов увеличились в глубину, теперь рабочая зона стала еще больше, что позволит расширить рабочее место для нескольких мониторов, игровых аксессуаров и рабочих инструментов, обеспечивая максимальный комфорт.
- Усиленная стальная рама - конструкция из прочной стали гарантирует исключительную стабильность и устойчивость, выдерживая значительные нагрузки без деформации.
- Комплексная система управления кабелями - две специальные выемки для прокладки проводов и встроенная корзина под столешницей помогают поддерживать идеальный порядок и организованность рабочего пространства.
- Фирменный коврик в комплекте - специальное покрытие защищает столешницу от повреждений, обеспечивает оптимальное сцепление с поверхностью и повышает удобство во время игры или работы.