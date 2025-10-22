Zone 51 Freelancer K5 и Freelancer X7 появились в черном цвете

Zone 51 расширяет ассортимент кресел, представляя новое оформление для моделей Freelancer K5 и Freelancer X7. Эти популярные кресла, известные своим удобством и эргономичными качествами, теперь доступны в классическом черном цвете, что позволяет адаптировать их под любой интерьер и личные предпочтения.

Благодаря новому цветовому решению, Freelancer K5 и Freelancer X7 становятся универсальным дополнением к обстановке, гармонично сочетаясь как со строгим офисным стилем, так и с современным домашним рабочим пространством, подчеркивая его функциональность и элегантность. Черный цвет придает креслам Zone 51 Freelancer K5 и Freelancer X7 нотки сдержанности и деловой атмосферы. Компания не прекращает работу над совершенствованием своей продукции, стремясь к гармонии между проверенной эргономикой и современным дизайном. Обновление цветовой гаммы – ещё один шаг в этом направлении.