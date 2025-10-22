Zone 51 Freelancer K5 и Freelancer X7 появились в черном цвете

Zone 51 расширяет ассортимент кресел, представляя новое оформление для моделей Freelancer K5 и Freelancer X7. Эти популярные кресла, известные своим удобством и эргономичными качествами, теперь доступны в классическом черном цвете, что позволяет адаптировать их под любой интерьер и личные предпочтения.
Благодаря новому цветовому решению, Freelancer K5 и Freelancer X7 становятся универсальным дополнением к обстановке, гармонично сочетаясь как со строгим офисным стилем, так и с современным домашним рабочим пространством, подчеркивая его функциональность и элегантность. Черный цвет придает креслам Zone 51 Freelancer K5 и Freelancer X7 нотки сдержанности и деловой атмосферы. Компания не прекращает работу над совершенствованием своей продукции, стремясь к гармонии между проверенной эргономикой и современным дизайном. Обновление цветовой гаммы – ещё один шаг в этом направлении.
- Классический черный цвет придает креслу солидный вид, позволяя ему стать строгим и лаконичным акцентом в любом интерьере, от домашнего кабинета до переговорной комнаты.
- Выбранное цветовое решение отличается устойчивостью к внешним воздействиям, что обеспечивает сохранение безупречного внешнего вида кресла на протяжении долгого времени использования.
- Обновление коснулось только палитры. Все функциональные преимущества и эргономика моделей сохранились, гарантируя привычно высокий уровень комфорта.