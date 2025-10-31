Zone 51 открыли новый шоурум в Москве

ZONE 51 открыли в октябре новый фирменный шоурум в Москве. Пространство в мебельном центре «ROOMER» предоставляет уникальную возможность личного тестирования всего ассортимента продукции перед покупкой. Шоурум ZONE 51 предлагает клиентам эксклюзивные модели кресел, игровых столов, аксессуаров и комплектующих. В шоурумах посетители могут увидеть и оценить уже собранные игровые компьютеры, а также ключевые продукты бренда в условиях, максимально приближенных к реальному использованию