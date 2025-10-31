Zone 51 открыли новый шоурум в Москве

ZONE 51 открыли в октябре новый фирменный шоурум в Москве. Пространство в мебельном центре «ROOMER» предоставляет уникальную возможность личного тестирования всего ассортимента продукции перед покупкой. Шоурум ZONE 51 предлагает клиентам эксклюзивные модели кресел, игровых столов, аксессуаров и комплектующих. В шоурумах посетители могут увидеть и оценить уже собранные игровые компьютеры, а также ключевые продукты бренда в условиях, максимально приближенных к реальному использованию

  • Протестировать эргономику кресел различных серий – от игровых моделей до премиальных офисных решений;
  • Оценить функциональность игровых столов с системами кабельного менеджмента;
  • Ознакомиться с работой фирменной периферии – клавиатур, мышей и гарнитуры.
Обзор ZONE 51 EVA-01. Средне-бюджетное игровое кресло в стил…
Изучаемое сегодня игровое кресло ZONE 51 EVA-01 выполнено в стилистике вселенной Evengelion. Строчки с им…
Zone 51 объявляет о старте Хэллоуинской акции…
Zone 51 объявляет о старте Хэллоуинской акции с большими скидками! С 24 октября по 2 ноября 2025 года у в…
Представлены игровые кресла ZONE 51 Minecraft CREEPER и Mine…
ZONE 51 выпустил две новые модели игровых кресел — Minecraft CREEPER и Minecraft SWORD. Они объединяют у…
Игровые столы Zone 51 TRINE представлены в новых размерах…
Zone 51 расширил линейку игровых столов TRINE, добавив новые размеры - 160×70, 160×80, 180×70 и 180×80 см…
Zone 51 Freelancer K5 и Freelancer X7 появились в черном цве…
Zone 51 расширяет ассортимент кресел, представляя новое оформление для моделей Freelancer K5 и Freelancer…
Топовое кресло для офиса и дома. Обзор ZONE 51 Freelancer W8Топовое кресло для офиса и дома. Обзор ZONE 51 Freelancer W8
Обзор ZONE 51 EVA-01. Средне-бюджетное игровое кресло в стиле ЕвангелионОбзор ZONE 51 EVA-01. Средне-бюджетное игровое кресло в стиле Евангелион
Эргономичное компьютерное кресло с сеткой. Обзор ZONE 51 FREELANCER K5Эргономичное компьютерное кресло с сеткой. Обзор ZONE 51 FREELANCER K5
Компьютерное кресло с массажем и подножкой. ZONE 51 FREELANCER Z9 обзор и тестыКомпьютерное кресло с массажем и подножкой. ZONE 51 FREELANCER Z9 обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor