Игровой геймпад Turtle Beach Recon Controller Xbox доступен для предварительного заказа

Turtle Beach объявила о запуске игрового геймпада Recon Controller Xbox. Он удостоен наград выставки E3 2021 как "Лучший игровой аксессуар" и получил награду от CNN Underscored и Android Authority за фирменную технологию Turtle Beach для игр. Устройство совместимо для игр на ПК и Xbox.

Recon Controller Xbox оснащен такими инновациями, как режим Pro-Aim Focus, эргономичными охлаждающими ручками и назначаемыми кнопками быстрого действия, чтобы вывести вашу игру на новый уровень. Кроме того, геймпад сочетает в себе революционные звуковые инновации и удобные элементы управления. К контроллеру можно подключить гарнитуру с помощью разъема 3,5 мм и наслаждаться качественным звуком с помощью проверенных функций звука Turtle Beach.

Recon Controller от Turtle Beach поставляется в черном или белом цвете по рекомендованной розничной цене 59,95 долларов и запускается во всем мире 1 августа 2021 года.