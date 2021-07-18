Игровой геймпад Turtle Beach Recon Controller Xbox доступен для предварительного заказа

Recon Controller Xbox оснащен такими инновациями, как режим Pro-Aim Focus, эргономичными охлаждающими ручками и назначаемыми кнопками быстрого действия, чтобы вывести вашу игру на новый уровень. Кроме того, геймпад сочетает в себе революционные звуковые инновации и удобные элементы управления. К контроллеру можно подключить гарнитуру с помощью разъема 3,5 мм и наслаждаться качественным звуком с помощью проверенных функций звука Turtle Beach.
Recon Controller от Turtle Beach поставляется в черном или белом цвете по рекомендованной розничной цене 59,95 долларов и запускается во всем мире 1 августа 2021 года.