Игровую консоль Acer Nitro Blaze 8 оценили в 1000 евро

Компания Acer представила портативную игровую консоль Nitro Blaze 8, которая работает под управлением операционной системы Windows 11. Новинка также характеризуется корпусом массой 750 граммов и толщиной 22 мм, 8,8-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 500 нит, восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 8840HS с максимальной частотой 5,1 ГГц и графическим адаптером AMD Radeon 780M, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X-7500, твердотельным накопителем M.2 PCIe 4.0 вместимостью 2 ТБ, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 55 Втч, адаптером питания на 65 Вт, двумя 2-Вт динамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, интерфейсами USB-A 3.2, USB-C 3.2 и USB-C 4.0 (40 Гб/с). Консоль появится в продаже во втором квартале этого года по цене от 1000 евро.

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