Игровую консоль-ноутбук GPD Win Mini оценили в 700 долларов

Компания GPD пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Win Mini, которая получила форм-фактор ноутбука или, если быть точнее, нетбука. Новинка характеризуется 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 7640U c графикой AMD Radeon 760M или 8-ядерным Ryzen 7 7840U с видеокартой Radeon 780M, размерами 168:109:26 мм, массой 520 граммов, 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, от 16 до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 512 ГБ до 2 ТБ, батареей ёмкостью 44,24 Втч, интерфейсом Oculink для подключения внешнего графического ускорителя, интерфейсами USB4 и USB 3.2, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. В рамках краудфандинговой кампании на Indiegogo консоль можно приобрести от 700 долларов.

Игровую консоль-ноутбук GPD Win Mini оценили в 700 долларов…
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