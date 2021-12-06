Иллюстрированное руководство по выживанию поможет вам пережить зомби апокалипсис, ядерную атаку и пандемию

Руководство состоит из 400 страниц увлекательного и полезного иллюстрированного контента о том, как выжить в различных сложных ситуациях и при выполнении обычных повседневных задач. Информация собрана из огромного количества книг, видео и рассказов опытных профессионалов со всего мира. Вся информация подробно и красиво иллюстрирована, что позволяет наглядно изучить человеческие изобретения и знания, понять принцип их действия и способы их изготовления самостоятельно.

Руководство доставит эстетически большое удовольствие ребенку и взрослому, пробудит любопытство и творчество в наглядной и интересной форме подарит полезные знания о выживании в различных ситуациях, которые пригодятся даже в повседневной жизни.