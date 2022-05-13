Илон Маск заявил, что сделка с Twitter на 44 миллиарда долларов отложена

Илон Маск заявил в пятницу, что его приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов временно приостановлено, сославшись на ожидающие подробности о спаме и поддельных аккаунтах. Акции социальной сети упали на 20 процентов. Ранее в этом месяце компания подсчитала, что фальшивые или спам-аккаунты составляли менее 5% ее монетизируемых ежедневных активных пользователей в течение первого квартала. Илон Маск также заявил, что столкнулся с несколькими рисками, пока сделка с Маском не будет закрыта, в том числе с тем, будут ли рекламодатели продолжать тратить деньги на Twitter. Илон Маск самый богатый человек в мире и исполнительный директор Tesla, заявил, что одним из его приоритетов будет удаление с платформы «спам-ботов».