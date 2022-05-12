Иммерсивный вид Google Maps будет запущен в этом году

Иммерсивный вид выводит просмотр улиц и аэрофотосъемку на совершенно другой уровень, объединяя их, чтобы погрузить вас в атмосферу места, где бы вы ни находились. Итак, предположим, вы хотите виртуально отправиться в Лондон, чтобы вблизи увидеть окрестности и потрясающую архитектуру таких мест, как Биг-Бен. Иммерсивный вид позволяет вам сделать это. С помощью ползунка времени вы можете проверить, как выглядит район в разное время суток и при различных погодных условиях, и таким образом, выяснить, где находятся самые оживленные места. Когда вы спускаетесь на уровень улицы, вы можете увидеть такую информацию, как живая атмосфера и близлежащие пробки, и даже заглянуть в рестораны и другие места, чтобы получить представление о том, на что они похожи, прежде чем лететь туда.