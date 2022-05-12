Иммерсивный вид Google Maps будет запущен в этом году

Google Translate был не единственным сервисом, в котором сегодня на Google I/O были объявлены некоторые новые функции — так же, как и Карты. Позже в этом году Google Maps получит нечто, называемое иммерсивным просмотром, и это название говорит само за себя. Первоначально эта функция должна работать для Лос-Анджелеса, Лондона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Токио, а вскоре появятся и другие города.

Иммерсивный вид выводит просмотр улиц и аэрофотосъемку на совершенно другой уровень, объединяя их, чтобы погрузить вас в атмосферу места, где бы вы ни находились. Итак, предположим, вы хотите виртуально отправиться в Лондон, чтобы вблизи увидеть окрестности и потрясающую архитектуру таких мест, как Биг-Бен. Иммерсивный вид позволяет вам сделать это. С помощью ползунка времени вы можете проверить, как выглядит район в разное время суток и при различных погодных условиях, и таким образом, выяснить, где находятся самые оживленные места. Когда вы спускаетесь на уровень улицы, вы можете увидеть такую ​​информацию, как живая атмосфера и близлежащие пробки, и даже заглянуть в рестораны и другие места, чтобы получить представление о том, на что они похожи, прежде чем лететь туда.
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