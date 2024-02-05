Indiana Jones and the Great Circle выйдет и на PS5

Сегодня появились первые инсайды о том, что Indiana Jones and the Great Circle, новейшая эксклюзивная игра для Xbox, также разрабатывается командой и для платформы PlayStation 5. Дело в том, что журналисты информационного издания XboxEra сообщили, что достаточно популярная видеоигра Starfield от Bethesda появится на PlayStation 5 после выпуска расширения Shattered Space, запланированного на 2024 год. Довольно удивительно, что такой крупный проект, который создавали эксклюзивно, решили отправить на конкурирующую платформу, но, с другой стороны, у разработчиков появится возможность заработать больше денег. А теперь инсайдеры сообщают, что Indiana Jones and the Great Circle тоже выйдет на PS5 — разработчики планируют выпустить игру в декабре на ПК и Xbox Series S|X, а версия для PlayStation 5 появится примерно спустя полгода.

И здесь стоит напомнить, что видеоигра Indiana Jones and the Great Circle изначально разрабатывалась мультиплатформенной, но после того, как Microsoft приобрела ZeniMax и Bethesda, она договорилась с Disney сделать её эксклюзивной для своих консолей Xbox. И если эти слухи оправдаются, единственным значительным преимуществом консоли Xbox будет наличие Game Pass, потому что никаких эксклюзивных проектов на данной платформе не останется. Это большая проблема, но, с другой стороны, нужно понимать, что эксклюзивность всегда бьёт по доходам издателя. А это основная причина, из-за которой видоигры в целом выходят в релиз.
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