Infiniti представит концепт электромобиля

Nissan Infiniti отметит свой 30-й день рождения в следующем месяце, представив свой первый, полностью электрический кроссовер на том месте, где все началось для бренда роскошных автомобилей: Североамериканский международный автосалон (NAIAS) в Детройте.

Кроссовер даст миру первый взгляд на концептуальную основу Infiniti для будущих электромобилей в соответствии с ее планами электрифицировать весь атомобильный ряд с 2021 года. Новый EV будет опираться на две прославленные концепции Infiniti: роскошный седан Q Inspiration и ретро-гонщик Prototype 10, оба из которых были представлены в этом году. Эти элементы соберутся вместе, чтобы обеспечить самое ясное представление о будущем INFINITI в эпоху электрифицированного дизайна. Также известно что Q Inspiration - с более короткой передней частью и большей кабиной благодаря компактному двигателю внутреннего сгорания VC-Turbo - послужит основой для новой электрифицированной платформы Infiniti, запуск которой ожидается в течение пяти лет.