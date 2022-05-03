Infinity Ward работает над новой Call of Duty: Modern Warfare 2

Infinity Ward выпустит новую Call of Duty в этом году, и она станет продолжением перезагрузки Modern Warfare 2019 года. Новый логотип Modern Warfare 2 был размещен на официальном аккаунте в Твиттере. Разработка Modern Warfare 2 уже была подтверждена компаниями, но официальной информации о запуске игры до сих пор не было. Несмотря на то, что было опубликовано изображение логотипа и подтверждено появление нового названия во франшизе. Выход сиквела франшизы Call of Duty: Modern Warfare станет первым с тех пор, как Activision Blizzard была приобретена Microsoft. Стоит отметить, что Microsoft уже заявила, что заинтересована в том, чтобы игры из франшизы CoD оставались на консолях Sony.

Call of Duty: Modern Warfare 2 предположительно начнет игровое тестирование на следующей неделе.