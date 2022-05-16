Infinix представила мощнейший смартфон

Сегодня Infinix преодолевает барьер зарядки мощностью в 100 Вт с новым представителем серии Note 12. Новый смартфон также может похвастаться дисплеем с частотой 120 Гц и камерой на 108 Мп. Наряду с этим появится еще одна модель, которая будет располагаться чуть выше оригинальной Note 12. Infinix Note 12 VIP поддерживает технологию Hyper Charge мощностью 120 Вт. Время зарядки от 0 до 100 % составляет всего 17 минут благодаря двойной зарядной помпе. Если вы не можете ждать так долго, быстрого 10-минутного пополнения достаточно для 6 часов игры или 5 часов потокового видео на YouTube. Однако не следует путать скорость с поспешностью. За аккумулятором емкостью 4500 мАч следят 103 функции защиты в телефоне и зарядном устройстве, включая 18 датчиков температуры внутри телефона. Согласно Infinix, батарея VIP сохранит 85% своей емкости после 800 циклов зарядки.

Телефон имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, аналогичный оригинальному дисплею Note 12, но заметно более функциональный. Это 10-битная панель со 100% покрытием DCI-P3 и частотой обновления 120 Гц (плюс частота дискретизации касания 360 Гц). Еще одно обновление, эксклюзивное для VIP-модели, заключается в том, что основная камера на задней панели оснащена датчиком 108MP (пиксели 1/1,67 дюйма, 1,92 мкм после объединения пикселей 9-в-1). Также новинкой являются сверхширокоугольная камера на 13 МП и система лазерной автофокусировки. Весьма интересный смартфон получился.