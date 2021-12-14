Innodisk представила первый в мире сетевой модуль EGPL-T101

Первый в мире LAN-модуль 10GbE в форм-факторе M.2-2280 был представлен компанией Innodisk на этой неделе, предлагая гибкую интеграцию и отличную совместимость с существующей сетевой инфраструктурой для критически важной обратной совместимости. EGPL-T101 от Innodisk - это первый модуль Ethernet 10GbE Base-T с преобразователем M.2 2280 в один, а также самый маленький модуль расширения 10GbE, доступный в настоящее время.

В 10 раз быстрее, чем стандартное соединение Ethernet, модуль поддерживает PCI Express Gen 3 × 2, модуль EGPL-T101 может обеспечить достаточную пропускную способность для одного порта LAN 10GbE, подходящего для высокоскоростных сетевых требований серверов и промышленных приложений. Ожидается, что массовое производство EGPL-T101 начнется декабре 2021 года.
Комментарии и отзывы Innodisk EGPL-T101
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