Инновационные решения для «Умного дома» и «Кухни будущего» от CANDY Group на IFA 2018

2018-09-01, Автор - Эдуард Иванов; [106]
Candy Group представляет свои новейшие разработки на IFA 2018 - специализированной выставке электроники и бытовой техники, которая проходит с 31 августа по 5 сентября 2018 года, обещающей стать одной из самых масштабных среди когда-либо проводившихся.

Напомним данные IFA прошлого года: более 1 800 экспонентов, 253 000 посетителей, более 159 000 квадратных метров выставочного пространства. Впечатляющие цифры, которые ежегодно побуждают ключевых игроков индустрии участвовать в этом грандиозном событии, представляя публике наиболее актуальные инновации в области цифровых технологий для ежедневного использования.

Свои достижения компания Candy представляет на яркой площадке, погружающей посетителей в мир передовых разработок и решений, таких как «умная» техника с возможностью взаимодействия с пользователем и друг с другом посредством беспроводных технологий. Экспозиция призвана продемонстрировать ключевые ценности брендов Candy и Hoover, подчёркивая стремление компании создавать востребованные продукты с применением инновационных технологий, что и продемонстрированно на стенде площадью в 1000 квадратных метров.

Ключевые концепции брендов представлены на специальных выделенных зонах Candy и Hoover. Стиральные машины нового поколения Candy Rapid'O и Hoover AXI можно назвать главными героями соответствующих зон, являющиеся вершиной эволюции техники, когда-либо созданной компанией Candy.

Candy: итальянский стиль и smart-технологии

Выставочное пространство Candy поделено на несколько зон, как и всегда, для демонстрации основных ценностей бренда, которые определяют саму суть Candy и которые сделали бренд известным и признанным: использование беспроводных технологий и простота управления в сочетании с безукоризненным итальянским стилем.

В этом году главным продуктом является совершенно новая модель стиральной машины Candy Rapid'O, в которой инновации удивительным образом сочетаются с функциональностью. Новая стиральная машина предоставляет доступ к широчайшему выбору быстрых программ, включая уникальную возможность провести полноценный цикл качественной стирки менее чем за 39 минут, а изменение положения бака позволило сделать процесс загрузки и выгрузки белья ещё более удобным.

В зоне подключаемой техники (Full connected range area) создана модель «Умного дома», оснащённая техникой Candy с возможностью беспроводного управления пользователем через приложение simply-Fi и взаимодействия техники между собой. Возможность подключения техники к Сети, как стратегический выбор пути развития бренда, в полной мере продемонстрирована посетителям IFA 2018.

Стиральная машина Bianca, успешно дебютировавшая на IFA 2017, также будет представлена среди главных героев выставки на этот раз в зоне «Дизайн» (Design area), посвящённой стилю и истинному итальянскому дизайну. Обновлённая Bianca, созданная для молодых и динамичных людей, представлена в оригинальных цветах, созданных специально для Candy командой дизайн-бюро Garage Italia.

Уже получившие признание пользователей 3-в-1 Candy Trio, компактная стиральная машина Acquamatic и духовой шкаф с паром Smart Steam продемонстрированы в зоне Smart-продуктов (Smart products area), являясь воплощением идей, которые Candy будет представлять рынку на протяжении следующих лет. Предугадывая потребности пользователей, на стенде Candy сооружена специальная зона с демонстрацией духового шкафа Candy Watch & Touch, который в этом году получил награду Red Dot Design Award.

Hoover: новые решения, уход и стиль

Бренд Hoover, как и в предыдущие годы, представлен большой экспозицией уникальных инновационных решений в эксклюзивном дизайне, который сразу привлекает к себе внимание. Путешествие по выставочному пространству начинается с зоны «Кухня будущего» (Kitchen of the Future), где техника взаимодействует не только с пользователем, но и друг с другом, посредством приложения Hoover Wizard и голосового управления Direct Voice. Духовой шкаф Vision 2.0 с большим жидкокристаллическим дисплеем, являющийся одновременно своеобразным «хабом» для остальной техники Hoover – яркий пример технологических инноваций компании. Продукт не только выполняет все функции, присущие духовому шкафу с искусственным интеллектом, он полностью подключаем, оборудован внутренней камерой и способен получать, обрабатывать и распространять данные, поступающие с другой техники Hoover.

Главным героем демонстрационной зоны Hoover является стиральная машина AXI из одноимённой линейки продуктов, олицетворяющей собой возможности Hoover по праву считаться одним из самых инновационных и технологичных брендов. При этом на IFA 2018 представлен не прототип, а серийная версия AXI, способная продемонстрировать все свои возможности непосредственно на стенде. AXI имеет полноценное управление с помощью голосового ассистента Direct Voice, обладает системой распознавания типов тканей и загрязнений, помогающей с выбором оптимального режима стирки. Максимальная загрузка стиральной машины достигает рекордных 14 кг (в зависимости от модели). AXI обладает одним из самых просторных барабанов среди стиральных машин, доступных на рынке, что гарантирует наиболее деликатное обращение со всеми предметами одежды и текстиля в процессе стирки. AXI имеет энергетический класс - A +++ -80% и достойна стать эталоном для машин нового поколения.

В выставочном пространстве «Открываем новые возможности» (Exploring New Solutions), в котором по традиции представляются только новые решения, технологии и способы их применения, размещены продукты, способные в корне изменить сам процесс ведения домашнего хозяйства - духовой шкаф KeepHeat и холодильник AXI, оснащённый специальной технологией холодного хранения DenBa, позволяющей пище храниться заметно дольше.

В зоне «Стиль» (Style area) представлены самые культовые решения Hoover из премиум коллекции, характеризующиеся привлекательным дизайном и превосходной функциональностью. В зоне малой бытовой техники представлен широкий спектр беспроводных пылесосов, включая мощный вертикальный пылесос Rhapsody Power. Обновлённая модель Rhapsody, флагманский продукт IFA 2017, стала ещё мощнее, а дополнительных аксессуаров стало ещё больше. Также на выставке представлен абсолютно новый вертикальный пылесос H-Free - необычайно манёвренный и ничем не уступающий проводным пылесосам по качеству уборки.

«Выставка IFA 2018 – возможность продемонстрировать участникам рынка, а также потребителям наши самые инновационные продукты, которые мы создаём и развиваем очень быстрыми темпами. Выбранный нами путь развития – внедрение инноваций и лидирующие позиции в области производства техники, соответствует событию столь высокого уровня. Мы с гордостью представляем результаты идеального сочетания истории и традиций с будущим и инновациями, - прокомментировал Беппе Фумагалли (Beppe Fumagalli), исполнительный директор Candy Group. Сближение между собой систем автоматизации, потребительской электроники и бытовой техники благодаря Smart-технологиям – это реальность, которая позволяет объединять отдельные продукты и приложения в общую систему взаимодействия. Это и является целью, которую мы поставили перед собой при определении стратегии развития бренда, что может в корне изменить подход потребителей к выбору техники для дома и кухни».

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