Инсайдер раскрыл характеристики PlayStation 6

Согласно свежей утечке, опубликованной Moore’s Law Is Dead, Sony выбрала довольно сдержанный подход к архитектуре своей будущей PlayStation 6, известной под кодовым названием Orion. Главной целью компании является не максимальная мощность, а снижение энергопотребления по сравнению с базовой PlayStation 5 — ориентир составляет 160 Вт. Консоль будет построена на чиплетной архитектуре с восьмиядерным процессором на базе Zen 6 и графикой RDNA 5 с 40–48 вычислительными блоками, работающими на частоте свыше 3 ГГц. Несмотря на меньшее число блоков по сравнению с PS5 Pro, каждый из них обещает быть ощутимо производительнее, что обеспечит значительный прирост как в растровой графике, так и в трассировке лучей.

Объём и шина памяти у PS6 будут немного скромнее — 160 или 192 бита против 256 у Pro-версии текущего поколения. Но это компенсируется переходом на сверхбыструю GDDR7 с пропускной способностью от 640 до 768 ГБ/сек, что выше, чем у PS5 Pro. По предварительным оценкам, производительность в традиционной графике будет в три раза выше, чем у обычной PlayStation 5, и в два раза выше, чем у Pro-модели. В области рейтрейсинга прирост может достигать 6–10 раз благодаря улучшениям в RDNA 5. При этом совместимость с играми для PS5 и PS4 будет сохранена, а производство консоли должно стартовать в середине 2027 года. Выход новинки в продажу запланирован на конец 2027-го или начало 2028 года, ориентировочная цена — около 499 долларов. Будет интересно на это посмотреть.
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