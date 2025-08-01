Инсайдер раскрыл характеристики PlayStation 6

Объём и шина памяти у PS6 будут немного скромнее — 160 или 192 бита против 256 у Pro-версии текущего поколения. Но это компенсируется переходом на сверхбыструю GDDR7 с пропускной способностью от 640 до 768 ГБ/сек, что выше, чем у PS5 Pro. По предварительным оценкам, производительность в традиционной графике будет в три раза выше, чем у обычной PlayStation 5, и в два раза выше, чем у Pro-модели. В области рейтрейсинга прирост может достигать 6–10 раз благодаря улучшениям в RDNA 5. При этом совместимость с играми для PS5 и PS4 будет сохранена, а производство консоли должно стартовать в середине 2027 года. Выход новинки в продажу запланирован на конец 2027-го или начало 2028 года, ориентировочная цена — около 499 долларов. Будет интересно на это посмотреть.