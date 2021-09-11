Insomniac Games начала работу над игрой Marvel's Wolverine

Игровая студия Insomniac Games произвела новый скачок в индустрии игр, с такими проектами как Spider-Man и Spider-Man Miles Morales. Теперь стало известно, что разработчики планируют создать новую игру про всеми любимого Wolverine (Росомаха). Во время демонстрации PlayStation, студия Insomniac Games анонсировала трейлер Marvel's Wolverine.

Marvel's Wolverine находится на ранней стадии разработки. На данный момент даже приблизительная дата релиза игры неизвестна. Игра будет эксклюзивной для консоли Sony PlayStation 5.