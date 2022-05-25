Insta360 Sphere снимает шикарное видео с дронов

Тем не менее, Insta360 установила камеры по обе стороны от дрона, чтобы он не попал в кадры. Чтобы обеспечить непрерывное видео, «запатентованный алгоритм динамического сшивания Insta360 заставляет весь дрон (включая пропеллеры) автоматически исчезать», — написала компания. Sphere присоединяется к дронам Mavic Air 2/2S с помощью «сверхбезопасного» механизма и не влияет на его структурную целостность и не влияет на сигнал GPS или систему управления. Insta360 также обещает плавные полеты благодаря своей технологии стабилизации FlowState, которая была точно настроена для Sphere. При этом можно одновременно снимать видео с собственной камеры дрона. Пока что стоимость камеры для России никто не сообщает, но решение крайне интересное и точно будет пользоваться спросом у многих пользователей по всему миру.