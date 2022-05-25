Insta360 Sphere снимает шикарное видео с дронов

Компания Insta360, наиболее известная своими экшн-камерами и камерами с обзором на 360 градусов, только что выпустила интересную камеру для дронов. Insta360 Sphere прикрепляется к корпусу дронов DJI Mavic Air 2 или Air 2S, позволяя вам снимать 5,7K 360 кадров или создавать обычные 2D-видео с возможностью повторного кадрирования их позже при публикации. Более того, технология Insta360 гарантирует, что дрон «невидим» на кадрах. Это весьма интересное решение на самом деле, так как обычно камера в кадре мешает контенту. Поскольку 360-градусные камеры снимают во всех направлениях, половина видео может быть перекрыта самим дроном.

Тем не менее, Insta360 установила камеры по обе стороны от дрона, чтобы он не попал в кадры. Чтобы обеспечить непрерывное видео, «запатентованный алгоритм динамического сшивания Insta360 заставляет весь дрон (включая пропеллеры) автоматически исчезать», — написала компания. Sphere присоединяется к дронам Mavic Air 2/2S с помощью «сверхбезопасного» механизма и не влияет на его структурную целостность и не влияет на сигнал GPS или систему управления. Insta360 также обещает плавные полеты благодаря своей технологии стабилизации FlowState, которая была точно настроена для Sphere. При этом можно одновременно снимать видео с собственной камеры дрона. Пока что стоимость камеры для России никто не сообщает, но решение крайне интересное и точно будет пользоваться спросом у многих пользователей по всему миру.
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