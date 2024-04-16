Insta360 X4 снимает в 8К-разрешении…

Она может записывать видео в разрешении 8K с частотой 30 кадров в секунду, плюс новинка использует более эффективный кодек H.265 (в то время как X3 использовал только H.264). Также максимальная скорость передачи данных для видео была увеличена до 200 Мбит/сек (со 120 Мбит/сек) для обработки дополнительного разрешения. Впрочем, стоит понимать, что камера всё равно может записывать видео в разрешении 5,7K с частотой 60 кадров в секунду (против 30 кадров в секунду у предыдущей модели) и 4K со скоростью 100 кадров в секунду. Также новая камера получила существенный апгрейд по батарее, которая теперь позволяет снимать видео дольше обычного. Есть и множество лучшений по линзе, но это всё сможет заметить только специалист. Для большинства же пользователей это просто шикарная камера, которая позволяет снимать в 8К с широчайшим углом обзора — это очень круто.