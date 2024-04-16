Insta360 X4 снимает в 8К-разрешении

Камеры с обзором 360° действительно очень полезны, потому что они позволяют вам снимать контент вокруг себя, а заниматься монтированием кадра потом, на постпродакшене. Однако, когда вы уменьшаете угол обзора до более традиционного, можно заметить, что такого рода камеры сохраняют слишком мало деталей, особенно при разрешении 4K. Дабы нивелировать проблему с низкой детализацией можно повысить разрешение камеры — например, до 8К, что и сделали производители интересной новинки. Речь идёт про камеру Insta360 X4 — первую в своём роде камеру 8K 360°, которая позволит в корне изменить ситуацию на рынке.

Она может записывать видео в разрешении 8K с частотой 30 кадров в секунду, плюс новинка использует более эффективный кодек H.265 (в то время как X3 использовал только H.264). Также максимальная скорость передачи данных для видео была увеличена до 200 Мбит/сек (со 120 Мбит/сек) для обработки дополнительного разрешения. Впрочем, стоит понимать, что камера всё равно может записывать видео в разрешении 5,7K с частотой 60 кадров в секунду (против 30 кадров в секунду у предыдущей модели) и 4K со скоростью 100 кадров в секунду. Также новая камера получила существенный апгрейд по батарее, которая теперь позволяет снимать видео дольше обычного. Есть и множество лучшений по линзе, но это всё сможет заметить только специалист. Для большинства же пользователей это просто шикарная камера, которая позволяет снимать в 8К с широчайшим углом обзора — это очень круто.
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